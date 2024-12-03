Отец умерших под Красноярском детей не верит результатам экспертизы про дихлофос

Отец детей, отравившихся под Красноярском, не согласен с результатами экспертизы, которая указывает на дихлофос как причину трагедии. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Мужчина выразил сомнения относительно выводов экспертов и отметил, что его жена чувствует себя нормально.

Ранее ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако срок действия этой меры не был уточнен. Также сообщалось, что многодетному отцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ за производство и сбыт небезопасной продукции, в результате чего по неосторожности погибли два или более человека. Он признал свою вину.