Не пельмени, а дихлофос! Установлена причина трагической гибели 4 детей под Красноярском
Следствие назвало деструктивный яд причиной смерти 4 детей под Красноярском
В Красноярском крае следствие установило точную причину гибели четверых детей после семейного обеда. По данным экспертизы, ядовитые инсектициды попали в детские организмы, что привело к смерти. Об этом сообщает региональный СК.
«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. С учётом собранных в ходе следствия доказательств и проведённых экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей», — уточнили в ведомстве.
Там напомнили, что перед отравлением глава семейства обрабатывал помещения дома от насекомых инсектицидным аэрозолем. Сейчас следователи намерены установить степень вины мужчины в уголовном деле.
Напомним, что отравление семьи в Красной Сопке Красноярского края произошло 20 сентября. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти отравившуюся мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Сейчас женщина уже родила, малыш появился на свет без патологий. Предполагалось, что семья могла отравиться дихлофосом. Также под подозрением находится глава семейства. Мужчина мог обработать комнаты средством от насекомых без последующего проветривания.
Telegram/Прокуратура Красноярского края