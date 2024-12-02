Не пельмени, а дихлофос! Установлена причина трагической гибели 4 детей под Красноярском

В Красноярском крае следствие установило точную причину гибели четверых детей после семейного обеда. По данным экспертизы, ядовитые инсектициды попали в детские организмы, что привело к смерти. Об этом сообщает региональный СК.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. С учётом собранных в ходе следствия доказательств и проведённых экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей», — уточнили в ведомстве.