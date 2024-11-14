Мать погибших от дихлофоса четырёх детей из Красной Сопки родила пятого ребёнка
Дом семьи, отравившейся в Красноярском крае. Обложка © Telegram/Прокуратура Красноярского края
В семье, где четверо детей насмерть отравились дихлофосом, пополнение: выжившая мать родила пятого ребёнка. Родители с новорождённым временно съехали из того самого дома в Красноярском крае и делают там ремонт, узнал SHOT.
Выжившая мать. Фото © SHOT
32-летняя Виктория родила здорового мальчика. Инцидент с отравлением членов семьи на состоянии младенца никак не сказался. Женщина вместе с супругом, 34-летним Дмитрием, на время ремонта уехали из Красной Сопки в соседнее село Большая Сосновка к родственникам.
Напомним, что отравление с летальным исходом произошло 20 сентября. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти отравившуюся мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Предварительно, семья могла отравиться дихлофосом, представителя производителя уже допросили в качестве свидетеля. В посёлке Красная Сопка уже прошли похороны детей. На траурную церемонию пришли все жители села, а также знакомые семьи.