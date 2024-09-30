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30 сентября, 07:59

В Красноярском крае похоронили четверых детей, умерших от отравления

Детей, который умерли от отравления, похоронили в посёлке Красная Сопка Красноярского края. Траурная церемония началась около дома, где живёт семья и продолжилась у Дома культуры, передаёт ТАСС.

Проводить умерших в последний путь пришли жители посёлка, а также знакомые семьи. Местные власти взяли на себя расходы на похороны, организацией занималась районная администрация.

Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи, где от отравления умерло четверо детей
Мёртвого котёнка нашли возле дома семьи, где от отравления умерло четверо детей

Напомним, что отравление с летальным исходом произошло 20 сентября. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти отравившуюся мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Предварительно, семья могла отравиться дихлофосом, представителя производителя уже допросили в качестве свидетеля.

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freepik.com

Полина Никифорова
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