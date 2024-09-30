В Красноярском крае похоронили четверых детей, умерших от отравления
Детей, который умерли от отравления, похоронили в посёлке Красная Сопка Красноярского края. Траурная церемония началась около дома, где живёт семья и продолжилась у Дома культуры, передаёт ТАСС.
Проводить умерших в последний путь пришли жители посёлка, а также знакомые семьи. Местные власти взяли на себя расходы на похороны, организацией занималась районная администрация.
Напомним, что отравление с летальным исходом произошло 20 сентября. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти отравившуюся мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Предварительно, семья могла отравиться дихлофосом, представителя производителя уже допросили в качестве свидетеля.