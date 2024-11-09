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Регион
9 ноября, 19:01

Названа причина загадочного отравления семьи в Тверской области

РИАН: Причиной отравления семьи в Тверской области могло стать некачественное мясо

Причиной отравления семьи в Вышнем Волочке Тверской области, в результате которого погибла девочка, могло стать некачественное мясо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

«Предполагается, что мясо некачественное попалось. Пока проверка проводится», — отметил источник.

Напомним, инцидент произошел 7 ноября. У семьи с тремя детьми появились признаки отравления – высокая температура и рвота, из-за чего всех госпитализировали в местную больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, девочка 2022 года рождения скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Анатолий Цейко
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