Названа причина загадочного отравления семьи в Тверской области

Причиной отравления семьи в Вышнем Волочке Тверской области, в результате которого погибла девочка, могло стать некачественное мясо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

Напомним, инцидент произошел 7 ноября. У семьи с тремя детьми появились признаки отравления – высокая температура и рвота, из-за чего всех госпитализировали в местную больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, девочка 2022 года рождения скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.