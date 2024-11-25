Тело подростка в шортах обнаружили в канаве рядом с отелем в Ленобласти
Во Всеволожске Ленинградской области 16-летнего подростка нашли мёртвым в канаве на территории базы отдыха, мальчик был одет в шорты. О трагедии сообщает портал 78.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Полиция отсмотрела камеры видеонаблюдения, в 5 часов утра мальчик бегал в неадекватном состоянии по территории отеля в шортах и куртке, в руках он держал бутылку. После этого инцидента его и нашли мёртвым уже на улице. Предположительно, наличие жидкости в лёгких привело к гибели, точную причину установит экспертиза. Семья ребёнка числится как благополучная, подросток подрабатывал в пиццерии.
Ранее сообщалось, что в селе Ушканка Красноярского края 17-летнюю девушку нашли мёртвой в загоне для домашнего скота, её загрызли свиньи. Тревогу поднял её несовершеннолетний приятель, который и вызвал полицию.
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