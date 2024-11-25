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25 ноября, 07:22

Свиньи насмерть загрызли школьницу под Красноярском

В Красноярском крае девочку нашли мёртвой в загоне с ранами от укусов свиней

Школьницу нашли мёртвой в загоне для скота под Красноярском. Фото © Telеgram / Прокуратура Красноярского края

Школьницу нашли мёртвой в загоне для скота под Красноярском. Фото © Telеgram / Прокуратура Красноярского края

В селе Ушканка Красноярского края 17-летнюю девушку нашли мёртвой в загоне для домашнего скота, её загрызли свиньи. Тревогу поднял её несовершеннолетний приятель, который и вызвал полицию. О случившемся сообщает региональная прокуратура.

Школьницу нашли мёртвой в загоне для скота под Красноярском. Фото © Telеgram / Прокуратура Красноярского края

Школьницу нашли мёртвой в загоне для скота под Красноярском. Фото © Telеgram / Прокуратура Красноярского края

«По версии следствия, вечером 23 ноября 11-классница пошла кормить скот в хозяйственную постройку во дворе своего дома, пока её родители находились в Красноярске. Ближе к полуночи несовершеннолетний друг девушки обнаружил её в загоне с домашними свиньями и крупным рогатым скотом с ранами на голове и теле от укусов животного», — уточнили в ведомстве.

Согласно предварительным сведениям, девушка погибла от острой кровопотери из-за повреждения бедренной артерии левой ноги. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью школьницы. Точную причину смерти установит экспертиза. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ч. 109 УК РФ)

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Ранее сообщалось, что школьница из Санкт-Петербурга решила отметить свой 16-й день рождения на заброшенном заводе «Красный треугольник» на Обводном канале. Вместе с ней туда отправились друзья, прихватив с собой алкоголь. Праздник закончился трагедией, именинница упала с крыши.

Татьяна Миссуми
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