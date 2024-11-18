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18 ноября, 18:47

В Саратовской области три человека погибли в гараже, надышавшись угарным газом

Двух мёртвых мужчин и одну женщину нашли в гараже в Энгельсском районе Саратовской области, по предварительной версии, они погибли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«По предварительным данным, 18 ноября 2024 года в одном из гаражей гаражного кооператива «Волжанка» в посёлке Приволжском Энгельсского района были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительно, их смерть могла наступить в результате отравления окисью углерода», — сказано в публикации.

В Алтайском крае семья из пяти человек отравилась угарным газом
В Алтайском крае семья из пяти человек отравилась угарным газом

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая произошла в городе Ногинске Московской области. Там в собственной квартире умерли от отравления угарным газом 14-летняя школьница, её мама и их овчарка. Неладное заподозрил отец, который не смог попасть в квартиру, вернувшись с работы, он вызвал МЧС.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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