В Саратовской области три человека погибли в гараже, надышавшись угарным газом

Двух мёртвых мужчин и одну женщину нашли в гараже в Энгельсском районе Саратовской области, по предварительной версии, они погибли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

«По предварительным данным, 18 ноября 2024 года в одном из гаражей гаражного кооператива «Волжанка» в посёлке Приволжском Энгельсского района были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Предварительно, их смерть могла наступить в результате отравления окисью углерода», — сказано в публикации.