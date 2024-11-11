16-й день рождения стал для петербурженки последним после праздника на заброшке

Школьница из Санкт-Петербурга решила отметить свой 16-й день рождения на заброшенном заводе «Красный треугольник» на Обводном канале. Вместе с ней туда отправились друзья, прихватив с собой алкоголь. Праздник закончился трагедией, передаёт 78.ru.

Именинница погибла, оступившись и упав с крыши завода. В правоохранительные органы обратилась её 12-летняя подруга. Отмечается, что школьница была из благополучной семьи и обычно не пила спиртное. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за охрану заброшенного здания.