Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 15:26

16-й день рождения стал для петербурженки последним после праздника на заброшке

В Петербурге 16-летняя девушка погибла, упав с крыши завода в свой день рождения

16-летняя девушка умерла после падения с крыши заброшенного завода. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

16-летняя девушка умерла после падения с крыши заброшенного завода. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Школьница из Санкт-Петербурга решила отметить свой 16-й день рождения на заброшенном заводе «Красный треугольник» на Обводном канале. Вместе с ней туда отправились друзья, прихватив с собой алкоголь. Праздник закончился трагедией, передаёт 78.ru.

Именинница погибла, оступившись и упав с крыши завода. В правоохранительные органы обратилась её 12-летняя подруга. Отмечается, что школьница была из благополучной семьи и обычно не пила спиртное. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за охрану заброшенного здания.

16-летняя школьница из мести убила бывшего и четырёх его друзей
16-летняя школьница из мести убила бывшего и четырёх его друзей

Ране двухлетняя девочка умерла, захлебнувшись в глубокой луже. Она гуляла около дома без присмотра родителей, упала и не смогла самостоятельно встать. Медикам спасти ребёнка не удалось.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar