16-й день рождения стал для петербурженки последним после праздника на заброшке
В Петербурге 16-летняя девушка погибла, упав с крыши завода в свой день рождения
16-летняя девушка умерла после падения с крыши заброшенного завода. Фото © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Школьница из Санкт-Петербурга решила отметить свой 16-й день рождения на заброшенном заводе «Красный треугольник» на Обводном канале. Вместе с ней туда отправились друзья, прихватив с собой алкоголь. Праздник закончился трагедией, передаёт 78.ru.
Именинница погибла, оступившись и упав с крыши завода. В правоохранительные органы обратилась её 12-летняя подруга. Отмечается, что школьница была из благополучной семьи и обычно не пила спиртное. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Прокуратура оценит действия должностных лиц, ответственных за охрану заброшенного здания.
Ране двухлетняя девочка умерла, захлебнувшись в глубокой луже. Она гуляла около дома без присмотра родителей, упала и не смогла самостоятельно встать. Медикам спасти ребёнка не удалось.