16-летняя школьница из мести убила бывшего и четырёх его друзей

В Нигерии 16-летняя школьница из штата Эдо решила отомстить бывшему парню и отравила его вместе с друзьями. 26 октября отец экс-бойфренда Аиши приехал навестить сына, но обнаружил в квартире пять трупов. Прибывшие медики не смогли никого спасти. Об этом сообщает Premium Times.

Выяснилось, что парни ели перечный суп, в котором позже обнаружили яд. Смертельное блюдо 16-летняя Аиша Сулейман приготовила для своего бывшего 19-летнего парня, который неосознанно поделился им со своими друзьями. Молодые люди расстались, и девушка решила отравить бывшего возлюбленного.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях, а соседи молодого человека были готовы линчевать школьницу, когда узнали о случившемся. Полиции пришлось спасать её от праведного гнева местных жителей — сейчас девушка находится в тюрьме.