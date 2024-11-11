Двухлетняя девочка захлебнулась в луже около дома в Алтайском крае
Двухлетняя девочка утонула в луже возле дома в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Всё случилось 8 ноября в одном из сёл Быстроистокского района. Двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, вышла из дома, упала в большую лужу и не смогла самостоятельно выбраться. В бессознательном состоянии ребёнка доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, малышка скончалась.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области школьник утонул в яме с водой по пути в магазин. Тело ребёнка было обнаружено в 120 метрах от дома. Мальчик уже не подавал признаков жизни.
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