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11 ноября, 12:34

Двухлетняя девочка захлебнулась в луже около дома в Алтайском крае

Двухлетняя девочка утонула в луже возле дома в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Всё случилось 8 ноября в одном из сёл Быстроистокского района. Двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, вышла из дома, упала в большую лужу и не смогла самостоятельно выбраться. В бессознательном состоянии ребёнка доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, малышка скончалась.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области школьник утонул в яме с водой по пути в магазин. Тело ребёнка было обнаружено в 120 метрах от дома. Мальчик уже не подавал признаков жизни.

В Удмуртии мать выбросила новорождённую дочь в выгребную яму общественного туалета
В Удмуртии мать выбросила новорождённую дочь в выгребную яму общественного туалета
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Kuzovkova

Наталья Демьянова
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