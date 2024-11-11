Двухлетняя девочка захлебнулась в луже около дома в Алтайском крае

Двухлетняя девочка утонула в луже возле дома в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Всё случилось 8 ноября в одном из сёл Быстроистокского района. Двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, вышла из дома, упала в большую лужу и не смогла самостоятельно выбраться. В бессознательном состоянии ребёнка доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, малышка скончалась.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении СК.