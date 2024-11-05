В Свердловской области школьник утонул в яме с водой по пути в магазин

В Талице Свердловской области родители обнаружили тело своего девятилетнего сына в яме для газовых труб. Об этом сообщает региональная прокуратура в Telegram.

По информации ведомства, вечером 4 ноября мальчик вышел из дома в магазин, но спустя час не вернулся. Родители, обеспокоенные его отсутствием, начали поиски и нашли сына без признаков жизни в неогороженной яме глубиной два метра, вырытой для прокладки газопровода, которая находилась в 120 метрах от их дома.

К публикации приложены фотографии с места происшествия, на которых видно, что яма заполнена водой. Прокуратура предполагает, что ребёнок мог случайно упасть в неё и захлебнуться. Ведомству предстоит проверить соблюдение технических норм при проведении работ, а также соблюдение законодательства о безопасности несовершеннолетних.