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5 ноября, 07:53

В Свердловской области школьник утонул в яме с водой по пути в магазин

Фото © Telegram-канал Прокуратуры Свердловской области

Фото © Telegram-канал Прокуратуры Свердловской области

В Талице Свердловской области родители обнаружили тело своего девятилетнего сына в яме для газовых труб. Об этом сообщает региональная прокуратура в Telegram.

По информации ведомства, вечером 4 ноября мальчик вышел из дома в магазин, но спустя час не вернулся. Родители, обеспокоенные его отсутствием, начали поиски и нашли сына без признаков жизни в неогороженной яме глубиной два метра, вырытой для прокладки газопровода, которая находилась в 120 метрах от их дома.

К публикации приложены фотографии с места происшествия, на которых видно, что яма заполнена водой. Прокуратура предполагает, что ребёнок мог случайно упасть в неё и захлебнуться. Ведомству предстоит проверить соблюдение технических норм при проведении работ, а также соблюдение законодательства о безопасности несовершеннолетних.

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А ранее тело новорождённой девочки нашли в выгребной яме общественного туалета в удмуртском селе Дебёсы. Следователи подозревают в убийстве мать ребёнка.

Марина Фещенко
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