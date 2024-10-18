Автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком. Авария произошла На Кронштадтской улице, сообщает «Mash на Мойке».

На кадрах с места происшествия видно, как автобус окутало паром, а вокруг него разлилась горячая вода. В транспортном средстве находились пассажиры — водитель их оперативно эвакуировал. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Также телеграм-канал опубликовал видео с моментом провала асфальта под автобусом. Судя по кадрам, в транспорт зашли несколько человек на остановке. При выезде под задними колёсами образовалась дыра, откуда повалил пар. В настоящее время теплоснабжение трёх ближайших домов ограничено, ведутся работы по устранению аварии. Участок также отключён от воды.