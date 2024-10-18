Автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком в Петербурге
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком. Авария произошла На Кронштадтской улице, сообщает «Mash на Мойке».
Кадры с места ЧП с автобусом в Петербурге. Видео © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Mash на Мойке
На кадрах с места происшествия видно, как автобус окутало паром, а вокруг него разлилась горячая вода. В транспортном средстве находились пассажиры — водитель их оперативно эвакуировал. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Также телеграм-канал опубликовал видео с моментом провала асфальта под автобусом. Судя по кадрам, в транспорт зашли несколько человек на остановке. При выезде под задними колёсами образовалась дыра, откуда повалил пар. В настоящее время теплоснабжение трёх ближайших домов ограничено, ведутся работы по устранению аварии. Участок также отключён от воды.
А ранее Life.ru писал, что в Татарстане столкнулись два автобуса. В результате аварии погибли два человека, 11 пострадали.
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