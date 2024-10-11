Автобус врезался в бетономешалку под Астраханью, есть погибшие
SHOT: Три человека погибли в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Астраханью
Место ДТП в Астраханской области. Обложка © SHOT
Три человека погибли в аварии с автобусом и бетономешалкой на выезде из Астрахани. Об этом сообщает SHOT.
Место ДТП в Астраханской области. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, двое погибших ехали в салоне ЛиаЗА с московскими номерами, ещё один — за рулём грузовика. ДТП случилось на трассе Волгоград — Астрахань, в результате пострадали 14 человек. На месте работают экстренные службы.
А ранее Life.ru писал, что в Татарстане столкнулись два автобуса. В результате аварии погибли два человека, 11 пострадали.