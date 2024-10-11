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11 октября, 15:18

Автобус врезался в бетономешалку под Астраханью, есть погибшие

SHOT: Три человека погибли в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Астраханью

Место ДТП в Астраханской области. Обложка © SHOT

Место ДТП в Астраханской области. Обложка © SHOT

Три человека погибли в аварии с автобусом и бетономешалкой на выезде из Астрахани. Об этом сообщает SHOT.

Место ДТП в Астраханской области. Фото © SHOT

Место ДТП в Астраханской области. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, двое погибших ехали в салоне ЛиаЗА с московскими номерами, ещё один — за рулём грузовика. ДТП случилось на трассе Волгоград — Астрахань, в результате пострадали 14 человек. На месте работают экстренные службы.

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А ранее Life.ru писал, что в Татарстане столкнулись два автобуса. В результате аварии погибли два человека, 11 пострадали.

Дарья Нарыкова
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