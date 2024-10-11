В Татарстане столкнулись два автобуса, есть погибшие и тяжелораненые
Два человека погибли и 11 пострадали при столкновении автобусов в Татарстане
Масштабная авария произошла в Татарстане. Фото © Telegram / ВПТ
Масштабная авария произошла на трассе М7 «Волга» в Татарстане. Там столкнулись два автобуса — КамАз и «Ютонг», передаёт Telegram-канал республиканского МВД.
Последствия аварии в Татарстане. Фото © МВД по РТ
Автобусы столкнулись, потому что КамАЗ не уступил дорогу «Ютонгу». В результате ДТП уже погибил два человека, девять доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Всего пострадали 11 человек.
Последствия аварии в Татарстане. Фото © ВПТ
Ранее ДТП с автобусом произошло в Турции, в нём пострадали трое россиян. В транспорте находились 14 туристов из России, во время аварии автобус перевернулся. Пассажиры ехали в аэропорт.