Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 09:02

В Татарстане столкнулись два автобуса, есть погибшие и тяжелораненые

Два человека погибли и 11 пострадали при столкновении автобусов в Татарстане

Масштабная авария произошла в Татарстане. Фото © Telegram / ВПТ

Масштабная авария произошла в Татарстане. Фото © Telegram / ВПТ

Масштабная авария произошла на трассе М7 «Волга» в Татарстане. Там столкнулись два автобуса — КамАз и «Ютонг», передаёт Telegram-канал республиканского МВД.

Последствия аварии в Татарстане. Фото © МВД по РТ

Последствия аварии в Татарстане. Фото © МВД по РТ

Автобусы столкнулись, потому что КамАЗ не уступил дорогу «Ютонгу». В результате ДТП уже погибил два человека, девять доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Всего пострадали 11 человек.

Последствия аварии в Татарстане. Фото © ВПТ

Последствия аварии в Татарстане. Фото © ВПТ

Ранее ДТП с автобусом произошло в Турции, в нём пострадали трое россиян. В транспорте находились 14 туристов из России, во время аварии автобус перевернулся. Пассажиры ехали в аэропорт.

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом с украинцами на границе в Польше
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом с украинцами на границе в Польше
Полина Никифорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров