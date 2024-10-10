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10 октября, 08:54

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом с украинцами на границе в Польше

Последствия ДТП в приграничном польском городе Медика с участием микроавтобуса. Обложка © podkarpacka.policja.gov.pl

Последствия ДТП в приграничном польском городе Медика с участием микроавтобуса. Обложка © podkarpacka.policja.gov.pl

В приграничном городе Медика в Польше произошла авария со смертельным исходом. В результате столкновения микроавтобуса с полуприцепом стоявшего впереди грузовика погибло два человека. Об этом сообщила представитель местной полиции Йоанна Голиш в беседе с агентством PAP.

«Два человека погибли — мужчина и женщина. Два человека попали в больницу», — добавила Голиш.

По имеющейся информации, в микроавтобусе в момент ДТП находилось семь граждан Украины. На данный момент ведётся расследование. На месте перекрыто движение.

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Мария Любицкая
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