Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом с украинцами на границе в Польше

В приграничном городе Медика в Польше произошла авария со смертельным исходом. В результате столкновения микроавтобуса с полуприцепом стоявшего впереди грузовика погибло два человека. Об этом сообщила представитель местной полиции Йоанна Голиш в беседе с агентством PAP.

«Два человека погибли — мужчина и женщина. Два человека попали в больницу», — добавила Голиш.

По имеющейся информации, в микроавтобусе в момент ДТП находилось семь граждан Украины. На данный момент ведётся расследование. На месте перекрыто движение.