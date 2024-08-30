В Удмуртии мать выбросила новорождённую дочь в выгребную яму общественного туалета
СК Удмуртии завёл дело после обнаружения тела младенца в выгребной яме туалета
Общественный туалет, где обнаружили тело малышки. Обложка © Telegram / СУ СК России по Удмуртской Республике
Тело новорожденной девочки нашли в выгребной яме общественного туалета в удмуртском селе Дебесы. Следователи подозревают в убийстве ребёнка его мать, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
«Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка женского пола (ст. 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребёнка)», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время следователи проводят комплекс мер по установлению обстоятельств трагедии. В рамках расследования они провели осмотр места происшествия и допрос свидетелей. Личности родителей погибшей малышки ещё устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае нашли тела женщины и ребёнка с признаками насильственной смерти. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Ведётся розыск виновного.