В Удмуртии мать выбросила новорождённую дочь в выгребную яму общественного туалета

Тело новорожденной девочки нашли в выгребной яме общественного туалета в удмуртском селе Дебесы. Следователи подозревают в убийстве ребёнка его мать, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

«Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением тела новорожденного ребенка женского пола (ст. 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребёнка)», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи проводят комплекс мер по установлению обстоятельств трагедии. В рамках расследования они провели осмотр места происшествия и допрос свидетелей. Личности родителей погибшей малышки ещё устанавливаются.