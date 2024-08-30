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30 августа, 05:39

В Пермском крае нашли тела женщины и ребёнка с признаками насильственной смерти

СК РФ: В Пермском крае нашли тела женщины и ребёнка

В Чусовом Пермского края были обнаружены тела женщины и ребёнка. Эксперты обнаружили признаки насильственной смерти, сообщает региональный СК в своём телеграм-канале.

Тела женщины 1996 года рождения и её дочери 2017 года были найдены в квартире жилого дома 29 августа. Полицейские возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Ведётся розыск виновного.

Тело мужчины обнаружили в машине, припаркованной в московском дворе
Тело мужчины обнаружили в машине, припаркованной в московском дворе

Недавно в селе Мангут произошла трагедия. Пятилетний мальчик, пропавший 20 августа, был найден мёртвым. Его тело обнаружил местный житель в протоке реки Онон на заброшенном приусадебном участке. В данный момент ведётся расследование.

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Life.ru

Николай Рюмин
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