В Пермском крае нашли тела женщины и ребёнка с признаками насильственной смерти

В Чусовом Пермского края были обнаружены тела женщины и ребёнка. Эксперты обнаружили признаки насильственной смерти, сообщает региональный СК в своём телеграм-канале.

Тела женщины 1996 года рождения и её дочери 2017 года были найдены в квартире жилого дома 29 августа. Полицейские возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Ведётся розыск виновного.