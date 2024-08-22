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22 августа, 17:07

Тело мужчины обнаружили в машине, припаркованной в московском дворе

Тело мужчины обнаружено в машине, припаркованной в московском дворе. О жуткой находке сообщил SHOT.

Машина, в которой нашли труп. Фото © SHOT

Машина, в которой нашли труп. Фото © SHOT

По данным издания, внедорожник Mercedes-Benz ML 320 с трупом на заднем сиденье обнаружили возле жилого дома на улице Декабристов в столичном районе Отрадное. Прохожие через окно увидели бледного мужчину без сознания и вызвали полицию и скорую. Оказалось, что неизвестный мёртв. Предварительно, он мог свести счёты с жизнью.

Известно, что авто принадлежит 52-летней москвичке. С ней сейчас работает полиция. Устанавливается личность погибшего.

В Екатеринбурге во дворе многоэтажки нашли труп мужчины
В Екатеринбурге во дворе многоэтажки нашли труп мужчины
Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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