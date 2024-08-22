Тело мужчины обнаружили в машине, припаркованной в московском дворе
Тело мужчины обнаружено в машине, припаркованной в московском дворе. О жуткой находке сообщил SHOT.
Машина, в которой нашли труп. Фото © SHOT
По данным издания, внедорожник Mercedes-Benz ML 320 с трупом на заднем сиденье обнаружили возле жилого дома на улице Декабристов в столичном районе Отрадное. Прохожие через окно увидели бледного мужчину без сознания и вызвали полицию и скорую. Оказалось, что неизвестный мёртв. Предварительно, он мог свести счёты с жизнью.
Известно, что авто принадлежит 52-летней москвичке. С ней сейчас работает полиция. Устанавливается личность погибшего.
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SHOT