Тело мужчины обнаружили в машине, припаркованной в московском дворе

По данным издания, внедорожник Mercedes-Benz ML 320 с трупом на заднем сиденье обнаружили возле жилого дома на улице Декабристов в столичном районе Отрадное. Прохожие через окно увидели бледного мужчину без сознания и вызвали полицию и скорую. Оказалось, что неизвестный мёртв. Предварительно, он мог свести счёты с жизнью.