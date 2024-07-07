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7 июля, 03:51

В Екатеринбурге во дворе многоэтажки нашли труп мужчины

Ura.ru: В Екатеринбурге во дворе многоэтажного дома обнаружили труп мужчины

В Екатеринбурге, во дворе многоэтажного дома на улице Патриса Лумумбы, найдено тело мужчины, пишет Ura.ru. Его личность, а также причины смерти пока не установлены.

"Ведутся осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних признаков телесных повреждений нет", — заявил старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга.

Лежавший в чемодане "труп" мужчины ожил и шокировал москвичей
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Ранее под Волгоградом нашли труп школьницы в день её 16-летия. Тело обнаружил брат, когда зашёл в комнату девочки. Он сразу вызвал скорую помощь, однако медики смогли лишь констатировать смерть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

Оксана Попова
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