В Екатеринбурге во дворе многоэтажки нашли труп мужчины

В Екатеринбурге, во дворе многоэтажного дома на улице Патриса Лумумбы, найдено тело мужчины, пишет Ura.ru. Его личность, а также причины смерти пока не установлены.

"Ведутся осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних признаков телесных повреждений нет", — заявил старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга.