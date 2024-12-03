Отцу погибших в Красноярском крае детей избрали меру пресечения
Отцу четырёх погибших под Красноярском детей назначили подписку о невыезде
Отца четверых детей, которые умерли от отравления дихлофосом в Красноярском крае, отправили под подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии в беседе с ТАСС.
«Отцу четверых детей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в СК.
Напомним, в сентябре случилась трагедия в Красной Сопке Красноярского края. Сначала погибли двое несовершеннолетних возрастом 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а ещё через день — 12-летний ребёнок. Их мать тогда находилась на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Сейчас женщина уже родила, ребёнка появился на свет без патологий. Причиной смерти 4 детей оказался деструктивный яд, а не пельмени, как сообщалось изначально. Отцу семейства предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Life.ru