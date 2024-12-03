СК предъявил обвинение отцу погибших под Красноярском детей

В Красноярском крае продолжается расследование трагической гибели детей в Назаровском районе. По информации Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по факту отравления, в результате которого погибли четыре несовершеннолетних ребёнка.

34-летнему отцу погибших детей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Вину мужчина признал. Следствие установило, что 20 сентября 2024 года мужчина, не соблюдая рекомендации, обработал помещение своего дома инсектицидом. Он не проветрил помещение и не провёл влажную уборку, после чего пустил детей в дом, где они стали готовиться к приёму пищи.