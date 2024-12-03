СК предъявил обвинение отцу погибших под Красноярском детей
В Красноярском крае продолжается расследование трагической гибели детей в Назаровском районе. По информации Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по факту отравления, в результате которого погибли четыре несовершеннолетних ребёнка.
34-летнему отцу погибших детей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Вину мужчина признал. Следствие установило, что 20 сентября 2024 года мужчина, не соблюдая рекомендации, обработал помещение своего дома инсектицидом. Он не проветрил помещение и не провёл влажную уборку, после чего пустил детей в дом, где они стали готовиться к приёму пищи.
Утром 21 сентября все члены семьи почувствовали ухудшение самочувствия, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства. После семья была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день — 11-летняя девочка, а 23 сентября 12-летняя девочка.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти детей стало острое отравление инсектицидами. Мужчина признал свою вину в ходе допроса.
Ранее сообщалось, что московской областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Зарубина по делу о взрыве квартиры в подмосковном городе Ступино в 2022 году, где погибли шесть человек. Напомним, взрыв газа в многоэтажном доме в Ступине произошёл ещё 11 апреля 2022 года. В результате инцидента обрушились сразу три этажа — с третьего по пятый. Трагедия унесла жизни шестерых жителей, в том числе троих детей — шести, девяти и 12 лет.