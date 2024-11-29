Виновнику взрыва дома в Ступине, унёсшему жизни 3 детей и 3 взрослых, дали пожизненный срок
Суд приговорил к пожизненному виновника взрыва в Ступине, где погибли 6 человек
Московской областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Зарубина по делу о взрыве квартиры в подмосковном городе Ступино в 2022 году, где погибли шесть человек. Об этом докладывает Следком.
Последствия взрыва многоквартирного дома в Ступине, где погибли 6 человек. Видео © Telegram / Следком
«Он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, произвёл воспламенение газовоздушной смеси», — говорится в сообщении ведомства.
В результате этого случилось обрушение подъезда. Погибли шесть человек, среди которых трое детей. Ущерб имуществу оценили в 630 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.
Напомним, взрыв газа в многоэтажном доме в Ступине произошёл ещё 11 апреля 2022 года. В результате инцидента обрушились сразу три этажа — с третьего по пятый. Трагедия унесла жизни шестерых жителей, в том числе троих детей — шести, девяти и 12 лет. СК РФ начал расследовать все обстоятельства инцидента.
Telegram / Следком