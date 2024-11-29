Виновнику взрыва дома в Ступине, унёсшему жизни 3 детей и 3 взрослых, дали пожизненный срок

Московской областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Зарубина по делу о взрыве квартиры в подмосковном городе Ступино в 2022 году, где погибли шесть человек. Об этом докладывает Следком.

Последствия взрыва многоквартирного дома в Ступине, где погибли 6 человек. Видео © Telegram / Следком

«Он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, произвёл воспламенение газовоздушной смеси», — говорится в сообщении ведомства.