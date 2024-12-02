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2 декабря, 14:38

Биолог назвал главные ошибки с дихлофосом на фоне гибели 4 детей и котёнка под Красноярском

Биолог Воробьёв описал правила распыления дихлофоса на фоне гибели детей в Сопке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RHJPhtotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RHJPhtotos

Россиянам напомнили о правилах безопасного использования инсектицидов — химических препаратов, предназначенных для борьбы с насекомыми. В первую очередь надо смотреть инструкцию на баллончике с дихлофосом, карбофосом или другим веществом, заявил биолог Михаил Воробьёв.

Кроме того, он призвал не забывать о средствах индивидуальной защиты. Органы дыхания следует защитить респиратором, толстой маской или противогазом, на глаза надо надеть очки, а на руки перчатки.

«Помещение после обработки должно постоять закрытым некоторое время, чтобы его действие было в полной мере, а потом нужно его хорошенько проветрить», — добавил биолог в беседе с RT.

На шерсти мёртвого котёнка нашли инсектицид, убивший 4 детей под Красноярском
На шерсти мёртвого котёнка нашли инсектицид, убивший 4 детей под Красноярском

Он отметил, что пары средства в любом случае попадут внутрь при вдыхании, однако если в маленьких количествах, то это не страшно. Отравление возможно в случае, если люди долгое время находятся в помещении и надышались парами химсредства.

Ранее Россию потрясла трагедия в Красной Сопке Красноярского края, где 20 сентября отравилась семья. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти отравившуюся мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Мёртвым нашли и их котёнка. Сейчас женщина уже родила, малыш появился на свет без патологий. Следствие назвало деструктивный яд причиной смерти 4 детей – то есть они насмерть отравились дихлофосом.

Алёна Зиновьева
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