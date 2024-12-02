Биолог назвал главные ошибки с дихлофосом на фоне гибели 4 детей и котёнка под Красноярском

Россиянам напомнили о правилах безопасного использования инсектицидов — химических препаратов, предназначенных для борьбы с насекомыми. В первую очередь надо смотреть инструкцию на баллончике с дихлофосом, карбофосом или другим веществом, заявил биолог Михаил Воробьёв.

Кроме того, он призвал не забывать о средствах индивидуальной защиты. Органы дыхания следует защитить респиратором, толстой маской или противогазом, на глаза надо надеть очки, а на руки перчатки.

«Помещение после обработки должно постоять закрытым некоторое время, чтобы его действие было в полной мере, а потом нужно его хорошенько проветрить», — добавил биолог в беседе с RT.