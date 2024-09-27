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Регион
27 сентября, 07:16
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На шерсти мёртвого котёнка нашли инсектицид, убивший 4 детей под Красноярском

Инсектициды, из-за которых погибли дети под Красноярском, нашли на шерсти кота

На шерсти мёртвого котёнка, которого нашли у дома семьи, дети в которой умерли, поужинав пельменями в Красноярском крае, нашли компоненты инсектицида. Результаты экспертизы приводит ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по региону и Хакасии.

«Выявленные у погибших под Красноярском детей компоненты инсектицидов есть и на шерсти мёртвого кота», — сказано в сообщении.

Котёнок появился в доме незадолго до трагедии, когда его туда принесли дети. У семьи также есть собака и ещё одна кошка. Родственники пострадавших оттащили труп животного на свалку, не придав ему значения на фоне большого горя. Через три для после обнаружения тело котёнка отправили на экспертизу.

СК: В организмах умерших под Красноярском детей нашли инсектицидное средство
СК: В организмах умерших под Красноярском детей нашли инсектицидное средство

Напомним, что 20 сентября многодетная семья отравилась после ужина пельменями, попав на следующий день в больницу. Дети 6 и 13 лет умерли в тот же день. 22 сентября не стало 11-летней девочки, а 23 сентября — ещё одного 12-летнего ребёнка. Мать детей на 9 месяце беременности, её и не родившегося младенца удалось спасти. В организме умерших детей обнаружили инсектицидное средство, а двумя днями ранее возле дома семьи был найден мёртвым тот самый котёнок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RJ22

Владимир Озеров
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