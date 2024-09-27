На шерсти мёртвого котёнка нашли инсектицид, убивший 4 детей под Красноярском
Инсектициды, из-за которых погибли дети под Красноярском, нашли на шерсти кота
На шерсти мёртвого котёнка, которого нашли у дома семьи, дети в которой умерли, поужинав пельменями в Красноярском крае, нашли компоненты инсектицида. Результаты экспертизы приводит ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по региону и Хакасии.
«Выявленные у погибших под Красноярском детей компоненты инсектицидов есть и на шерсти мёртвого кота», — сказано в сообщении.
Котёнок появился в доме незадолго до трагедии, когда его туда принесли дети. У семьи также есть собака и ещё одна кошка. Родственники пострадавших оттащили труп животного на свалку, не придав ему значения на фоне большого горя. Через три для после обнаружения тело котёнка отправили на экспертизу.
Напомним, что 20 сентября многодетная семья отравилась после ужина пельменями, попав на следующий день в больницу. Дети 6 и 13 лет умерли в тот же день. 22 сентября не стало 11-летней девочки, а 23 сентября — ещё одного 12-летнего ребёнка. Мать детей на 9 месяце беременности, её и не родившегося младенца удалось спасти. В организме умерших детей обнаружили инсектицидное средство, а двумя днями ранее возле дома семьи был найден мёртвым тот самый котёнок.
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