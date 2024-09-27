На шерсти мёртвого котёнка нашли инсектицид, убивший 4 детей под Красноярском

На шерсти мёртвого котёнка, которого нашли у дома семьи, дети в которой умерли, поужинав пельменями в Красноярском крае, нашли компоненты инсектицида. Результаты экспертизы приводит ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по региону и Хакасии.

«Выявленные у погибших под Красноярском детей компоненты инсектицидов есть и на шерсти мёртвого кота» , — сказано в сообщении.

Котёнок появился в доме незадолго до трагедии, когда его туда принесли дети. У семьи также есть собака и ещё одна кошка. Родственники пострадавших оттащили труп животного на свалку, не придав ему значения на фоне большого горя. Через три для после обнаружения тело котёнка отправили на экспертизу.