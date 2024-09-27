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27 сентября, 04:33
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СК: В организмах умерших под Красноярском детей нашли инсектицидное средство

Следствие получило данные судебно-химической экспертизы, проведённой после смертельного отравления детей в селе Красная Сопка Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Приоритетная версия случившегося — попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства. Проведение судебных химических экспертиз продолжается.

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Напомним, смертельное отравление в селе Красная Сопка Красноярского края произошло 20 сентября. Погибли 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Родителей уже выписали. В СК отметили, что точную причину установят только через месяц.

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Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Артур Лапсаков
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