От патологий до смерти: Опасность грозит нерождённому малышу сибирячки, 4 детей которой убил таинственный яд
Акушер Какучая: Малыш отравившейся в Красной Сопке матери может родиться больным
Дом семьи, отравившейся в Красноярском крае. Обложка © Telegram/Прокуратура Красноярского края
Если мать в период беременности отравилась парами ядовитого вещества, например, дихлофоса, то ребёнок рискует родиться с аномалиями в развитии. Об этом Life.ru рассказала врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории «Московской Академической Клиники ЭКО» Нино Какучая, комментируя отравление семьи в Красноярском крае от дихлофоса или от продуктов питания.
Токсическое воздействие паров и токсинов может навредить тем, что нерождённый ребёнок просто умрёт. Также, если ребёнок не погибнет, он может родиться нездоровым. Дихлофос – это сильное токсическое воздействие на плод
Медик отметила, что никаких генетических аномалий у малыша быть не должно, так как плод уже сформировался к девятому месяцу беременности. Однако акушер допустила, что могут быть проблемы с бронхолёгочной или нервной системой ребёнка, а также не исключено негативного воздействия на детский мозг.
Врач не стала ставить диагнозы и сказала, что невозможно точно предугадать степень влияния паров дихлофоса на беременную женщину. В лучшем случае всё обойдётся, например, задержкой речи, в худшем — пострадает мозговая деятельность.
Напомним, смертельное отравление многодетной семьи в Красноярском крае произошло 20 сентября. Дети 6 и 13 лет скончались в тот же день, 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на 9 месяце беременности, её и ещё не родившегося малыша удалось спасти. Сейчас родителей выписали из больницы. Следствие рассматривает две версии — отравление продуктами питания или средствами для обработки помещений от насекомых. В СК подчеркнули, что точную причину смерти всех четверых детей установят только через месяц. При этом экспертиза не нашла в пельменях и курице, которые были в рационе семьи перед отравлением, никаких ядовитых веществ. Life.ru побеседовал с криминалистом, который допустил, что к гибели детей может быть причастен глава семейства. По его словам, поведение мужчины вызывает вопросы.