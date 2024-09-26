От патологий до смерти: Опасность грозит нерождённому малышу сибирячки, 4 детей которой убил таинственный яд Акушер Какучая: Малыш отравившейся в Красной Сопке матери может родиться больным 26 сентября, 13:32 Дом семьи, отравившейся в Красноярском крае. Обложка © Telegram/Прокуратура Красноярского края

Если мать в период беременности отравилась парами ядовитого вещества, например, дихлофоса, то ребёнок рискует родиться с аномалиями в развитии. Об этом Life.ru рассказала врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории «Московской Академической Клиники ЭКО» Нино Какучая, комментируя отравление семьи в Красноярском крае от дихлофоса или от продуктов питания.

Токсическое воздействие паров и токсинов может навредить тем, что нерождённый ребёнок просто умрёт. Также, если ребёнок не погибнет, он может родиться нездоровым. Дихлофос – это сильное токсическое воздействие на плод Нино Какучая акушер-гинеколог высшей квалификационной категории «Московской Академической Клиники ЭКО»

Медик отметила, что никаких генетических аномалий у малыша быть не должно, так как плод уже сформировался к девятому месяцу беременности. Однако акушер допустила, что могут быть проблемы с бронхолёгочной или нервной системой ребёнка, а также не исключено негативного воздействия на детский мозг.

Врач не стала ставить диагнозы и сказала, что невозможно точно предугадать степень влияния паров дихлофоса на беременную женщину. В лучшем случае всё обойдётся, например, задержкой речи, в худшем — пострадает мозговая деятельность.