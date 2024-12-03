Отец трагически погибших под Красноярском детей публично признал вину
СК РФ опубликовал видео с признанием вины отца детей, погибших под Красноярском
Появилось видео, на котором отец погибших в Назаровском районе Красноярского края детей признаёт свою вину. Кадры публикует официальный телеграм-канал СК РФ.
Отец детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал вину. Видео © Telegram / Следком
Как следует из видеоролика, мужчина признал вину в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следствие установило, что 20 сентября 2024 года мужчина, не соблюдая рекомендации, обработал помещение своего дома инсектицидом. Сегодня СК предъявил ему обвинение.
Напомним, несколько месяцев назад Россию потрясла трагедия в Красной Сопке Красноярского края, где 20 сентября отравилась семья. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а ещё через день — 12-летний ребёнок. Их мать в тот момент находилась на девятом месяце беременности, её и плод удалось спасти. Сейчас женщина уже родила, малыш появился на свет без патологий. Следствие назвало деструктивный яд причиной смерти 4 детей – то есть они насмерть отравились дихлофосом.
Telegram / Следком