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3 декабря, 05:54

Отец трагически погибших под Красноярском детей публично признал вину

СК РФ опубликовал видео с признанием вины отца детей, погибших под Красноярском

Появилось видео, на котором отец погибших в Назаровском районе Красноярского края детей признаёт свою вину. Кадры публикует официальный телеграм-канал СК РФ.

Отец детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал вину. Видео © Telegram / Следком

Как следует из видеоролика, мужчина признал вину в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следствие установило, что 20 сентября 2024 года мужчина, не соблюдая рекомендации, обработал помещение своего дома инсектицидом. Сегодня СК предъявил ему обвинение.

Биолог назвал главные ошибки с дихлофосом на фоне гибели 4 детей и котёнка под Красноярском
Биолог назвал главные ошибки с дихлофосом на фоне гибели 4 детей и котёнка под Красноярском

Напомним, несколько месяцев назад Россию потрясла трагедия в Красной Сопке Красноярского края, где 20 сентября отравилась семья. Сначала погибли двое детей возрастом 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а ещё через день — 12-летний ребёнок. Их мать в тот момент находилась на девятом месяце беременности, её и плод удалось спасти. Сейчас женщина уже родила, малыш появился на свет без патологий. Следствие назвало деструктивный яд причиной смерти 4 детей – то есть они насмерть отравились дихлофосом.

Обложка ©

Telegram / Следком

Мария Любицкая
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