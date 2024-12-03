Отец трагически погибших под Красноярском детей публично признал вину

Как следует из видеоролика, мужчина признал вину в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следствие установило, что 20 сентября 2024 года мужчина, не соблюдая рекомендации, обработал помещение своего дома инсектицидом. Сегодня СК предъявил ему обвинение.