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8 января, 09:29

СК проверит пекарни Перми из-за массового отравления людей

Уголовное дело возбудили после массового отравления людей в пекарнях Перми

СК проверит пекарни Перми из-за массового отравления людей. Обложка © Life.ru / Шедеврум

СК проверит пекарни Перми из-за массового отравления людей. Обложка © Life.ru / Шедеврум

СК начал проверку пекарней Перми в рамках уголовного дела, возбуждённого из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства массового отравления людей, которые покупали выпечку.

«Из сообщений в социальных медиа следует, что с 29 декабря зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан, приобретавших готовую продукцию в сети одной из пекарен города Перми, в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления», — сообщает региональное управления СК РФ.

Напомним, несколько посетителей популярной в Перми сети пекарен заразились сальмонеллёзом. Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями подтвердили в краевом управлении Роспотребнадзора. При этом заболевшие утверждают, что совершали покупки в сети «Хлебница».

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Борис Эльфанд
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