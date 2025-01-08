СК проверит пекарни Перми из-за массового отравления людей

СК начал проверку пекарней Перми в рамках уголовного дела, возбуждённого из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства массового отравления людей, которые покупали выпечку.

«Из сообщений в социальных медиа следует, что с 29 декабря зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан, приобретавших готовую продукцию в сети одной из пекарен города Перми, в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления», — сообщает региональное управления СК РФ.