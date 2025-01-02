В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом
Роспотребнадзор: У прибывшей из Таиланда россиянки нашли холероподобный вибрион
В России выявили первый за долгое время случай заражения холерой. Опасную острую кишечную инфекцию обнаружили у жительницы Красноярского края, прилетевшей из Таиланда, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Заболевшая с 14 по 26 декабря находилась на отдыхе на Пхукете. По предварительным данным, она могла подхватить холероподобный вибрион из еды. Известно, что женщина ела сырые устрицы, после чего у неё возникли симптомы заболевания.
Специалисты ведомства отметили, что провели дезинфекцию в самолёте, на котором летела россиянка, а также определили круг лиц, которые общались с заболевшей и взяли их под наблюдение. В Роспотребнадзоре также уточнили, что сейчас заболевшая уже выписана из инфекционного стационара.
Холера — это чрезвычайно опасная и заразная болезнь, передающаяся через пищу или воду, также возрастает риск заражения от немытых рук. При отсутствии лечения человек может умереть за считанные дни. Например, в Южной Судане, где зафиксировали вспышку холеры в конце декабря, умерли не менее 73 человек. Количество жертв холеры в стране может быть гораздо больше, так как многие умирают дома и их смерти не всегда фиксируются в медицинской статистике.