В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

В России выявили первый за долгое время случай заражения холерой. Опасную острую кишечную инфекцию обнаружили у жительницы Красноярского края, прилетевшей из Таиланда, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Заболевшая с 14 по 26 декабря находилась на отдыхе на Пхукете. По предварительным данным, она могла подхватить холероподобный вибрион из еды. Известно, что женщина ела сырые устрицы, после чего у неё возникли симптомы заболевания.

Специалисты ведомства отметили, что провели дезинфекцию в самолёте, на котором летела россиянка, а также определили круг лиц, которые общались с заболевшей и взяли их под наблюдение. В Роспотребнадзоре также уточнили, что сейчас заболевшая уже выписана из инфекционного стационара.