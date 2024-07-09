Грязнуль предупредили о риске заражения холерой и кишечной палочкой

В среднем в России за год возникает около 300 вспышек инфекционных заболеваний из-за немытых рук. Об этом в беседе с порталом "Страсти" рассказал руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Ведущий эксперт сообщил, что обычно по этой причине в организм человека попадают инфекции с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. Среди них можно выделить такие, как брюшной тиф, холеру и различные кишечные инфекции.

Медик подчеркнул, что благодаря грязным рукам также распространяются острые респираторные заболевания. При этом, по словам врача, риск заражения каким-либо недугом зависит от многих факторов, в том числе и от санитарной ситуации в месте, где находится человек.

Собеседник портала отметил, что у маленьких пациентов обычно находят вирусные инфекции или глистные инвазии — гельминтоз. Он убеждён, что из детского сада, расположенного в Москве, больше вероятности принести грипп или диарею, а не холеру. Однако специалист заявил, что на черноморском побережье из-за немытых рук можно подхватить ротавирус, кишечную палочку или уже упомянутую выше холеру.

"Когда говорят о смертельно опасных болезнях, то в первую очередь имеют в виду холеру, брюшной тиф. Но при отсутствии лечения или при несвоевременном лечении также смертельно опасны для детей острые кишечные инфекции, в частности ротавирусная инфекция", — сообщил Лебедев и напомнил, что при любых симптомах инфекционного заболевания следует обратиться к врачу.