Холера унесла жизни более 70 человек на севере Южного Судана за неделю

На территории Юнити, расположенной в северной части Южного Судана, за прошлую неделю от холеры скончалось не менее 73 человек. Об этом проинформировала радиостанция Tamazuj, ссылаясь на местные власти.

Заболевание поразило 3,7 тысячи жителей. Однако число умерших может быть больше, так как эти данные отражают только случаи в больницах. Местные граждане заявляют, что многие умирают дома, и их смерти не всегда фиксируют в медицинской статистике.

Основные очаги эпидемии обнаружили в лагерях беженцев из Судана, большинство из которых расположены в Юнити. «Врачи без границ» отмечают, что в этих лагерях отсутствуют базовые санитарные условия. Организация заявляет, что регион переживает гуманитарную катастрофу в сочетании с эпидемией холеры.