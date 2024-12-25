Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 21:39

Число жертв урагана «Шидо» на французской Майотте выросло до 39

Количество жертв после урагана «Шидо» на французской Майотте достигло 39 человек, объявила префектура региона.

«На Майотте число погибших в результате циклона «Шидо» теперь составляет 39 человек. Продолжается идентификация и поиск пострадавших от стихии», — говорится в сообщении.

Франция ввела положение чрезвычайного бедствия из-за урагана на Майотте
Франция ввела положение чрезвычайного бедствия из-за урагана на Майотте

Ранее президент Эмманюэль Макрон попал в неприятную ситуацию, посетив пострадавший от разрушительного урагана остров. Он хотел продемонстрировать поддержку местным жителям и проконтролировать деятельность спасателей. Однако его прибытие встретило не только недоброжелательством, но и освистыванием.

Напоминаем, что мощный ураган «Шидо» обрушился на Майотту 14 декабря. Это был самый сильный шторм за последние 90 лет. Власти оценили ущерб в 800 миллионов евро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar