Число жертв урагана «Шидо» на французской Майотте выросло до 39

Количество жертв после урагана «Шидо» на французской Майотте достигло 39 человек, объявила префектура региона.

«На Майотте число погибших в результате циклона «Шидо» теперь составляет 39 человек. Продолжается идентификация и поиск пострадавших от стихии», — говорится в сообщении.

Ранее президент Эмманюэль Макрон попал в неприятную ситуацию, посетив пострадавший от разрушительного урагана остров. Он хотел продемонстрировать поддержку местным жителям и проконтролировать деятельность спасателей. Однако его прибытие встретило не только недоброжелательством, но и освистыванием.