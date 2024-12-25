Число жертв урагана «Шидо» на французской Майотте выросло до 39
Количество жертв после урагана «Шидо» на французской Майотте достигло 39 человек, объявила префектура региона.
«На Майотте число погибших в результате циклона «Шидо» теперь составляет 39 человек. Продолжается идентификация и поиск пострадавших от стихии», — говорится в сообщении.
Ранее президент Эмманюэль Макрон попал в неприятную ситуацию, посетив пострадавший от разрушительного урагана остров. Он хотел продемонстрировать поддержку местным жителям и проконтролировать деятельность спасателей. Однако его прибытие встретило не только недоброжелательством, но и освистыванием.
Напоминаем, что мощный ураган «Шидо» обрушился на Майотту 14 декабря. Это был самый сильный шторм за последние 90 лет. Власти оценили ущерб в 800 миллионов евро.
Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila