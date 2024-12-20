«Démission!» Макрона освистали на пострадавшем от смертоносного урагана острове

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в неловкой ситуации, приехав на французский остров Майотта, пострадавший от мощнейшего урагана. Он собирался поддержать местных жителей и проверить работу спасательных служб. Однако политика встретили не просто холодно, но даже освистали. Видео публикует BFMTV.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал на пострадавший от урагана остров. Видео © Х / BFMTV

«Démission! (Отставка!)», — скандировали жители острова. Макрон согласился, что французские власти действительно не достаточно сделали для региона и не обеспечили заблаговременную эвакуацию населения.