«Démission!» Макрона освистали на пострадавшем от смертоносного урагана острове
BFM: Макрон нарвался на гнев французов с Майотты, где ураган унёс десятки жизней
Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в неловкой ситуации, приехав на французский остров Майотта, пострадавший от мощнейшего урагана. Он собирался поддержать местных жителей и проверить работу спасательных служб. Однако политика встретили не просто холодно, но даже освистали. Видео публикует BFMTV.
Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал на пострадавший от урагана остров. Видео © Х / BFMTV
«Démission! (Отставка!)», — скандировали жители острова. Макрон согласился, что французские власти действительно не достаточно сделали для региона и не обеспечили заблаговременную эвакуацию населения.
Однако оправдания президента никто не хотел слушать. В адрес политика полетели колкости и обвинения в том, что Макрон уделяет много внимания проблемам Украины, тогда как французы обделены поддержкой государства.
Напомним, жертвами сильнейшего урагана «Шидо» на французском острове Майотта могли стать от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Циклон накрыл регион 14 декабря, став самым мощным штормом за последние 90 лет. Ущерб оценивается властями в размере 800 миллионов евро. Президент Франции Эмманюэль Макрон вызвался посетить остров и пообщаться с пострадавшими.
Х / BFMTV