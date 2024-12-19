Франция ввела положение чрезвычайного бедствия из-за урагана на Майотте

На французском департаменте Майотта в Индийском океане из-за урагана объявили ситуацию чрезвычайного бедствия. Об этом сообщает France Info, ссылаясь на заявление министерства, отвечающего за заморские территории.

Министр Франсуа-Ноэль Бюффе сообщил о введении особого режима для обеспечения скорейшего устранения последствий после урагана. Чрезвычайное положение необходимо для ускорения бюрократических процессов и для более эффективного выделения ресурсов, необходимых для преодоления кризиса на Майотте. Действие этого положения предусмотрено на срок в один месяц, с возможностью продления.