Франция ввела положение чрезвычайного бедствия из-за урагана на Майотте
На французском департаменте Майотта в Индийском океане из-за урагана объявили ситуацию чрезвычайного бедствия. Об этом сообщает France Info, ссылаясь на заявление министерства, отвечающего за заморские территории.
Министр Франсуа-Ноэль Бюффе сообщил о введении особого режима для обеспечения скорейшего устранения последствий после урагана. Чрезвычайное положение необходимо для ускорения бюрократических процессов и для более эффективного выделения ресурсов, необходимых для преодоления кризиса на Майотте. Действие этого положения предусмотрено на срок в один месяц, с возможностью продления.
Напомним, что тропический циклон «Шидо» сильно ударил по французскому департаменту Майотта и стал самым разрушительным за последние девять десятилетий. Ураган привел к гибели людей и множеству пострадавших. На начальном этапе сообщалось о 14 погибших, но ситуация стремительно ухудшилась. По данным местных властей, количество человеческих жертв на острове может достигать нескольких сотен или даже тысяч.