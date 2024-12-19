Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 02:50

Франция ввела положение чрезвычайного бедствия из-за урагана на Майотте

На французском департаменте Майотта в Индийском океане из-за урагана объявили ситуацию чрезвычайного бедствия. Об этом сообщает France Info, ссылаясь на заявление министерства, отвечающего за заморские территории.

Министр Франсуа-Ноэль Бюффе сообщил о введении особого режима для обеспечения скорейшего устранения последствий после урагана. Чрезвычайное положение необходимо для ускорения бюрократических процессов и для более эффективного выделения ресурсов, необходимых для преодоления кризиса на Майотте. Действие этого положения предусмотрено на срок в один месяц, с возможностью продления.

Макрон не приедет на саммит ЕС и встречу по Украине из-за отъезда на Майотту
Макрон не приедет на саммит ЕС и встречу по Украине из-за отъезда на Майотту

Напомним, что тропический циклон «Шидо» сильно ударил по французскому департаменту Майотта и стал самым разрушительным за последние девять десятилетий. Ураган привел к гибели людей и множеству пострадавших. На начальном этапе сообщалось о 14 погибших, но ситуация стремительно ухудшилась. По данным местных властей, количество человеческих жертв на острове может достигать нескольких сотен или даже тысяч.

Обложка ©

X / Charles Ange Ginésy

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar