Москвичка слегла с сильным отравлением после капусты из популярного супермаркета

В Москве девушка получила сильное отравление, поев квашеную капусту из «Магнита». Об инциденте пострадавшая рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Та самая капуста. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Москвичка купила в супермаркете по адресу ул. Уточкина, 7к2 батон, черкизовскую ветчину и квашеную капусту. По данным телеграм-канала, следующее утро у девушки началось с диареи, которая продолжилась и в течение дня. Позже к симптомам добавились температура под 40, острые боли в животе и головная боль.

Медики скорой помощи диагностировали у пострадавшей отравление. Сейчас она проходит лечение амбулаторно, небольшая температура и диарея всё ещё сохраняются. По словам покупательницы, всему виной является квашеная капуста на ужин.