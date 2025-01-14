Москвичка слегла с сильным отравлением после капусты из популярного супермаркета
SHOT ПРОВЕРКА: Москвичка отравилась, поев квашеную капусту из «Магнита»
В Москве девушка получила сильное отравление, поев квашеную капусту из «Магнита». Об инциденте пострадавшая рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.
Та самая капуста. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Москвичка купила в супермаркете по адресу ул. Уточкина, 7к2 батон, черкизовскую ветчину и квашеную капусту. По данным телеграм-канала, следующее утро у девушки началось с диареи, которая продолжилась и в течение дня. Позже к симптомам добавились температура под 40, острые боли в животе и головная боль.
Медики скорой помощи диагностировали у пострадавшей отравление. Сейчас она проходит лечение амбулаторно, небольшая температура и диарея всё ещё сохраняются. По словам покупательницы, всему виной является квашеная капуста на ужин.
Ранее Life.ru рассказывал о школьнице из Петербурга, которая отравилась убойной дозой слабительного, пытаясь скинуть лишний вес. Сейчас за её жизнь борются врачи. 17-летняя девушка на протяжении двух недель принимала слабительные и диуретики, употребив за всё время почти 250 таблеток различных препаратов.
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