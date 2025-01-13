Питерская школьница отравилась убойной дозой слабительного, пытаясь скинуть лишний вес

Желавшая похудеть старшеклассница из Санкт-Петербурга на протяжении двух недель принимала слабительные и диуретики в опасных количествах, что привело её в больницу с тяжёлым отравлением. Всего за это время она проглотила почти 250 таблеток различных препаратов, пишет «Mash на Мойке».

С начала января 17-летняя ученица онлайн-школы бесконтрольно использовала диуретики и слабительные, принимая в среднем около 20 таблеток в день. По предварительным данным, её целью было снижение веса. В настоящее время девочка находится в тяжёлом состоянии в детской городской больнице, где врачи борются за её жизнь.