Питерская школьница отравилась убойной дозой слабительного, пытаясь скинуть лишний вес
В Санкт-Петербурге борются за жизнь школьницы, отравившейся слабительными
Старшеклассница отравилась слабительными препаратами, пытаясь похудеть. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Желавшая похудеть старшеклассница из Санкт-Петербурга на протяжении двух недель принимала слабительные и диуретики в опасных количествах, что привело её в больницу с тяжёлым отравлением. Всего за это время она проглотила почти 250 таблеток различных препаратов, пишет «Mash на Мойке».
С начала января 17-летняя ученица онлайн-школы бесконтрольно использовала диуретики и слабительные, принимая в среднем около 20 таблеток в день. По предварительным данным, её целью было снижение веса. В настоящее время девочка находится в тяжёлом состоянии в детской городской больнице, где врачи борются за её жизнь.
Ранее сообщалось о смерти 17-летней школьницы из Улан-Удэ, рядом с телом которой был найден вейп. Она заперлась в туалете, долгое время не выходила и не отзывалась. Родственники забеспокоились, после чего взломали замок и увидели страшную картину — тело девочки лежало на полу рядом с вейпом и телефоном.