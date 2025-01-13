Марию Погребняк едва не госпитализировали на Маврикии из-за местной кухни

Известная модель и блогер Мария Погребняк серьёзно отравилась во время отдыха с семьёй на Маврикии. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале, поделившись деталями произошедшего.

«Сегодня мои планы явно не реализуются. Впервые в жизни я так сильно отравилась, что думала, придётся ночью ехать в госпиталь. Полное обезвоживание организма», — пожаловалась она.