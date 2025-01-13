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13 января, 02:26

Марию Погребняк едва не госпитализировали на Маврикии из-за местной кухни

Мария Погребняк серьёзно отравилась на отдыхе на Маврикии

Мария Погребняк во время отравления. Обложка © Telegram / mariapoga_

Мария Погребняк во время отравления. Обложка © Telegram / mariapoga_

Известная модель и блогер Мария Погребняк серьёзно отравилась во время отдыха с семьёй на Маврикии. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале, поделившись деталями произошедшего.

«Сегодня мои планы явно не реализуются. Впервые в жизни я так сильно отравилась, что думала, придётся ночью ехать в госпиталь. Полное обезвоживание организма», — пожаловалась она.

По словам девушки, устоять на ногах ей помогли медикаменты, которые оказались под рукой. Погребняк добавила, что уже восстанавливается после перенесённого.

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Напомним, что в прошлом году Погребняк стала мамой в четвёртый раз. Сын модели, которого назвали Владимиром, родился ростом 55 сантиметров и весом 3.82 килограмма. Звёздная мать уже поделилась фотографиями малыша из роддома, а позднее показала и лицо сына.

Анатолий Цейко
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