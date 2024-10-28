«На кого похож?» Мария Погребняк впервые показала лицо новорождённого сына
Мария Погребняк впервые показала лицо новорождённого сына
Блогерша Мария Погребняк впервые показала лицо четвёртого сына, которого родила два месяца назад. Снимок она разместила в своём телеграм-канале.
«На кого похож?» — спросила Погребняк подписчиков.
Четвёртый сынок Марии Погребняк. Фото © Telegram / mariapoga_
Поклонники звезды отметили, что ребёнок похож на неё. При этом некоторые подписчики углядели в малыше черты старшего сына Марии. Также часть фолловеров затруднилась с ответом и попросила Марию наконец-то показать отца Владимира, чтобы можно было хорошо разглядеть новоиспечённого супруга.
Напомним, что в начале сентября Погребняк стала мамой в четвёртый раз. Она отметила, что роды прошли легко и через несколько часов уже принимала гостей. Мария согласилась выйти замуж за 36-летнего бизнесмена через восемь месяцев после развода с Павлом Погребняком. С ним она прожила 17 лет, в браке родилось трое сыновей.
Telegram / mariapoga_