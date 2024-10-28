«На кого похож?» Мария Погребняк впервые показала лицо новорождённого сына

Блогерша Мария Погребняк впервые показала лицо четвёртого сына, которого родила два месяца назад. Снимок она разместила в своём телеграм-канале.

Поклонники звезды отметили, что ребёнок похож на неё. При этом некоторые подписчики углядели в малыше черты старшего сына Марии. Также часть фолловеров затруднилась с ответом и попросила Марию наконец-то показать отца Владимира, чтобы можно было хорошо разглядеть новоиспечённого супруга.