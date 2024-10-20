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20 октября, 14:32

Мария Погребняк ляжет под нож Хайдарова спустя месяц после четвёртых родов

Мария Погребняк. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Мария Погребняк. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Бывшая жена футболиста Мария Погребняк обратилась к звёздному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову, заявив, что хочет лечь под нож. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.

«Как важно вовремя обращаться к врачам! 15 лет назад я после третьих родов сделала маммопластику из-за сильной асимметрии, а сейчас мне нужна операция... Плюс диастаз 3,5 сантиметра», — высказалась она.

Блогерша призналась, что будет делать коррекцию груди. Сейчас у неё образовался диастаз, который доставляет дискомфорт. Несмотря на то, что многодетная мама занимается собой после родов — помощь хирурга ей всё-таки понадобилась. Мария уже начала тренироваться, а также подключила аппаратную косметологию. Погребняк призналась, что ей очень сложно даются занятия, но она всё равно пересиливает себя и ходит в зал.

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Напомним, что в начале сентября бизнесвумен стала мамой в четвёртый раз. Пол ребёнка Погребняк не раскрывала. Она отметила, что роды прошли легко и через несколько часов уже принимала гостей. Кстати, Мария согласилась выйти замуж за 36-летнего бизнесмена через восемь месяцев после развода с Павлом Погребняком. С ним она прожила 17 лет, в браке родилось трое сыновей.

Наталья Афонина
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