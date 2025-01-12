Россиянам объяснили, почему нельзя размораживать продукты при комнатной температуре

Разморозка продуктов при комнатной температуре создаёт благоприятную среду для размножения бактерий, предупредила терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она обратила внимание, что на поверхности еды, если даже она выглядит чистой, всё равно могут присутствовать сальмонелла, кишечная палочка или листерия.

Эксперт подчеркнула, что разморозка продуктов при температуре 20–25 градусов провоцирует быстрый нагрев поверхности до пяти градусов и выше, тогда как внутренние слои остаются замороженными. В этот момент начинается размножение микроорганизмов, которое длится несколько часов и повышает риски пищевого отравления. По словам врача, разморозка в микроволновке приводит к аналогичному эффекту, поэтому лучше выбрать другой способ.