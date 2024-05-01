Полезно или нет? Учёные поставили точку в вопросе хранения хлеба в холодильнике

Хранение домашнего хлеба в холодильнике повышает его полезные свойства для здоровья человека, к такому выводу пришли зарубежные учёные. Как уточняет The Conversation, температура влияет на биодоступность крахмала и уровень сахара в крови.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого наблюдали за заморозкой белого хлеба и его поджариванием. Специалисты сравнили буханки, купленные в магазине, с домашними.

"Замораживание и размораживание домашнего хлеба снизили уровень сахара в крови на 31% в течение двух часов. Интересно, что поджаривание свежего хлеба также снизило уровень глюкозы в крови на 25%", — сказано в статье.

Уточняется, что такой эффект был ещё сильнее, когда домашний хлеб замораживали, размораживали, а затем поджаривали. В таком случае уровень сахара в крови снижался на 39%. Потенциально это поможет справиться с чувством голода, так как уровень глюкозы и инсулина после употребления замороженного хлеба не повышается сильно. При этом заморозка и поджаривание белого хлеба, купленного в магазине, не улучшали реакцию организма на уровень сахара в крови, пишет The Conversation.