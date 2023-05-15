Диетолог поделилась секретами хранения замороженных ягод

Свежие ягоды обычно доступны лишь летом, поэтому хозяйки замораживают продукт про запас. Плоды сохранят свои полезные свойства, но если правильно их хранить. Как извлечь максимум витаминов из замороженных ягод, рассказала РИА "ФедералПресс" диетолог Анжелика Дюваль.

Чтобы плоды не потеряли витамины и минеральные вещества, их нужно хранить в морозилке не больше года. Ягоды, которые будут добавляться в блюда, можно держать замороженными до двух лет. Главное правило — размораживать их именно в том количестве, какое планируется использовать.

"Порцию переместить из морозильной камеры сначала в холодильник на шесть-десять часов и лишь потом использовать для употребления. Резкая разморозка повреждает структуру клеток внутри ягоды, и многие полезные вещества, вступая в реакцию между собой, перестают нести пользу", — объяснила Дюваль.

Если магазинные ягоды слиплись в комок, значит, их транспортировали или хранили неправильно — такой продукт уже потерял свою пользу.

Максимальную пользу ягоды принесут в виде смузи, а также их полезно добавлять в напитки или тёплую кашу. Чтобы правильно заморозить плоды дома, их нужно сначала промыть и полностью просушить, затем разложить на небольшие порции и только потом отправлять в морозилку.