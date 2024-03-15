Россиянам рассказали, как заморозить продукты, чтобы сохранить полезные свойства

По её словам, замораживать можно всё, но срок хранения и температурный режим у продуктов разный. Нутрициолог рекомендует использовать температуру от -18 градусов и ниже. Кузина пояснила, что заготовки нужно размораживать медленно, чтобы они не потеряли свои полезные свойства, лучше всего это делать в холодной воде. Если же кинуть продукты в кипящую воду, то они потеряют много полезных свойств. Максимальная польза от овощей при приготовлении достигается, если они немного альденте, добавила нутрициолог.