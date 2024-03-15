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15 марта, 19:31

Россиянам рассказали, как заморозить продукты, чтобы сохранить полезные свойства

Нутрициолог Кузина назвала быстрый способ заморозки продуктов самым оптимальным

Быстрый способ заморозки считается самым оптимальным. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Быстрый способ заморозки считается самым оптимальным. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Объём полезных веществ в составе продуктов при заморозке зависит от её метода. Об этом рассказала нутрициолог Гульнара Кузина.

"Замораживать продукты можно и нужно, количество полезных веществ в составе будет зависеть от метода. Существует быстрый способ заморозки, который считается самым оптимальным", объяснила эксперт в беседе с "Тульской службой новостей".

По её словам, замораживать можно всё, но срок хранения и температурный режим у продуктов разный. Нутрициолог рекомендует использовать температуру от -18 градусов и ниже. Кузина пояснила, что заготовки нужно размораживать медленно, чтобы они не потеряли свои полезные свойства, лучше всего это делать в холодной воде. Если же кинуть продукты в кипящую воду, то они потеряют много полезных свойств. Максимальная польза от овощей при приготовлении достигается, если они немного альденте, добавила нутрициолог.

Специалист уточнила, что замораживать можно и детское питание, но вообще детей лучше кормить свежими овощами и фруктами. Что касается хлеба, то хороший продукт никогда не покроется плесенью, а будет лишь черстветь, отметила Кузина.

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