Россиянам рассказали, как заморозить продукты, чтобы сохранить полезные свойства
Нутрициолог Кузина назвала быстрый способ заморозки продуктов самым оптимальным
Быстрый способ заморозки считается самым оптимальным. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Объём полезных веществ в составе продуктов при заморозке зависит от её метода. Об этом рассказала нутрициолог Гульнара Кузина.
"Замораживать продукты можно и нужно, количество полезных веществ в составе будет зависеть от метода. Существует быстрый способ заморозки, который считается самым оптимальным", — объяснила эксперт в беседе с "Тульской службой новостей".
По её словам, замораживать можно всё, но срок хранения и температурный режим у продуктов разный. Нутрициолог рекомендует использовать температуру от -18 градусов и ниже. Кузина пояснила, что заготовки нужно размораживать медленно, чтобы они не потеряли свои полезные свойства, лучше всего это делать в холодной воде. Если же кинуть продукты в кипящую воду, то они потеряют много полезных свойств. Максимальная польза от овощей при приготовлении достигается, если они немного альденте, добавила нутрициолог.
Специалист уточнила, что замораживать можно и детское питание, но вообще детей лучше кормить свежими овощами и фруктами. Что касается хлеба, то хороший продукт никогда не покроется плесенью, а будет лишь черстветь, отметила Кузина.
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