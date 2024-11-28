Три фактора: Россиянам объяснили, как правильно выбрать замороженные продукты

При выборе замороженных продуктов важно обратить внимание на несколько ключевых факторов, которые напрямую влияют на качество и безопасность. Об этом рассказал эксперт в области пищевой безопасности, создатель цифровой платформы Quality CHECK, старший преподаватель университета «Росбиотех» Константин Деревсков. По его словам, при покупке «заморозки» стоит оценить температуру хранения, состояние упаковки и наличие инея или снега внутри пакета.

Эксперт в интервью «Газете.ru» отметил, что лучше выбирать товары в прозрачной упаковке. Это позволяет легко разглядеть товар и выявить его дефекты. Но в последние годы многие производители начали использовать пакеты или тары с небольшими окошками, чтобы скрыть возможные повреждения продукта, например, обмороженные участки.

Не менее важен и режим хранения. В магазинах обычно можно увидеть температуру в холодильных камерах, если внимательно осмотреть оборудование. Деревсков подчёркивает, что для замороженных продуктов оптимальные условия должны составлять не выше −18 градусов. «Если же температура в холодильнике выше, например, −12, и она держится долго, то холодильник работает некорректно, и продукт уже может быть частично подразморожен», — говорит специалист.

Ещё один важный момент — наличие инея или снега внутри упаковки. Это может означать, что продукт уже размораживали и замораживали снова, что плохо сказывается на его качестве. Эксперт объясняет, что повторная заморозка может не только изменить вкус и текстуру пищи, но и повысить риск развития вредных микроорганизмов.

Такие нарушения могут происходить из-за ошибок на производстве. «Иногда в производственных компаниях возникает двоевластие, когда один сотрудник подчиняется сразу двум руководителям. Это создаёт неясности в распределении ответственности, и мониторинг температурных режимов может быть недостаточно строгим», — объясняет эксперт.