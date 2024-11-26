Учёный предостерегает: алюминиевая фольга для упаковки еды вредит здоровью

Пищевая безопасность становится важной темой в современном обществе, и учёные продолжают исследовать, как лучше всего хранить продукты. Недавние заявления биохимика и эксперта по безопасности пищевых продуктов из США Закари Картрайта для Daily Mail подчёркивают, что алюминиевая фольга не является наилучшим выбором для упаковки еды.

Картрайт объясняет, что фольга не обеспечивает герметичную упаковку, которая могла бы остановить размножение опасных бактерий на поверхности еды. В частности, такие микроорганизмы, как стафилококк, могут выживать и развиваться в условиях, где отсутствует надлежащая защита. Герметичные контейнеры с крышками, по его словам, гораздо лучше справляются с этой задачей. Они ограничивают доступ кислорода, который необходим для роста большинства патогенов, включая S. aureus, Bacillus cereus, Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes.

Эти микробы могут стать причиной серьёзных пищевых отравлений, которые проявляются такими симптомами, как лихорадка, рвота, боль в животе и диарея. Особенно опасными являются Clostridium botulinum и Listeria monocytogenes, поскольку их токсины могут приводить к тяжёлым последствиям. Среди них — паралич дыхательных мышц и инфекционное заболевание листериоз, которое поражает лимфоидную ткань и нервную систему.

Более того, алюминий может вступать в реакцию с кислыми и солеными продуктами, проникать в пищу, например, в острый томатный соус. Исследования показывают, что поступление алюминия в организм может быть связано с нейротоксическими нарушениями, а также с повреждением почек, печени и костей.

Таким образом, эксперт рекомендует использовать герметичные контейнеры и пищевую пленку для хранения продуктов и избегать алюминиевой фольги.