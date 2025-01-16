Омлет в красноярском санатории «свалил» с отравлением более 30 пенсионеров

На юге Красноярского края 32 пожилых человека отравились омлетом в санатории «Сосновый Бор» у озера Тагарское в Минусинском районе. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Об этом информировала пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по региону. Уточняется, что пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.