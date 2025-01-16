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Регион
16 января, 17:45

Омлет в красноярском санатории «свалил» с отравлением более 30 пенсионеров

СК завёл дело после отравления 32 пожилых людей в санатории Красноярского края

На юге Красноярского края 32 пожилых человека отравились омлетом в санатории «Сосновый Бор» у озера Тагарское в Минусинском районе. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Об этом информировала пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по региону. Уточняется, что пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья). Кушали омлет, все 60 плюс. Почувствовали себя плохо сегодня. Тошнота, головокружение, повышенная температура», — сообщили в СК ТАСС.

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Ранее Life.ru рассказывал, что несколько клиентов популярной в Перми сети пекарен «Хлебница» заболели сальмонеллёзом. Вспышку острой кишечной инфекции подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. Позже стало известно, что пострадали не менее 80 человек. СК предъявил обвинение владелице сети пекарен в предоставлении небезопасных услуг.

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Шедеврум / Life.ru

Александра Мышляева
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