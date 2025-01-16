Омлет в красноярском санатории «свалил» с отравлением более 30 пенсионеров
СК завёл дело после отравления 32 пожилых людей в санатории Красноярского края
На юге Красноярского края 32 пожилых человека отравились омлетом в санатории «Сосновый Бор» у озера Тагарское в Минусинском районе. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Об этом информировала пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по региону. Уточняется, что пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья). Кушали омлет, все 60 плюс. Почувствовали себя плохо сегодня. Тошнота, головокружение, повышенная температура», — сообщили в СК ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал, что несколько клиентов популярной в Перми сети пекарен «Хлебница» заболели сальмонеллёзом. Вспышку острой кишечной инфекции подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. Позже стало известно, что пострадали не менее 80 человек. СК предъявил обвинение владелице сети пекарен в предоставлении небезопасных услуг.
Шедеврум / Life.ru