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9 января, 17:03

Количество отравившихся выпечкой жителей Перми может превышать 80 человек

РИА «Новости»: Минимум 80 человек отравились в пекарне «Хлебница» в Перми

Число отравившихся посетителей пекарни «Хлебница» в Перми, по предварительным оценкам, составляет не меньше 80 человек, правоохранители устанавливают точное количество. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается»,цитирует собеседника агентство.

В настоящее время идут следственные мероприятия, сотрудники проводят опросы сотрудников пекарни и пострадавших. Стоит отметить, что «Хлебница» — это большая городская сеть пекарен, у которой открыты свыше 30 точек по всей Перми.

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Напомним, 7 января стало известно, что несколько клиентов популярной в Перми сети пекарен «Хлебница» заболели сальмонеллёзом. Вспышку острой кишечной инфекции подтвердили в региональном Роспотребнадзоре. Все пострадавшие рассказали, что покупали еду в этих пекарнях. СК приступил к проверке ситуации.

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Юрий Лысенко
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