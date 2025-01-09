Количество отравившихся выпечкой жителей Перми может превышать 80 человек

Число отравившихся посетителей пекарни «Хлебница» в Перми, по предварительным оценкам, составляет не меньше 80 человек, правоохранители устанавливают точное количество. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается», — цитирует собеседника агентство.

В настоящее время идут следственные мероприятия, сотрудники проводят опросы сотрудников пекарни и пострадавших. Стоит отметить, что «Хлебница» — это большая городская сеть пекарен, у которой открыты свыше 30 точек по всей Перми.