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8 января, 12:22

«Думала, умру»: Выжившая после отравления пермячка рассказала о «подарке» из пекарни

Отравившаяся жительница Перми заявила, что ела салат из пекарни «Хлебница»

Пока вся страна отмечала Новый год, жительница Перми валялась с тяжёлым отравлением. Женщина рассказала, что почувствовала недомогание утром 29 декабря. Она утверждает, что за день до этого приобрела салат в пекарне «Хлебница» и больше ничего не ела из-за загруженности на работе.

Пермячка подчеркнула, что утром проснулась с сильной диареей и не пошла на работу. Состояние начало ухудшаться, появились рвота, диарея, озноб, температура превысила 40 градусов. 30 декабря мучения продолжились, из-за чего пришлось вызывать скорую помощь, настаивает пострадавшая.

«Думала, реально умру. В новогоднюю ночь даже не смогла встать на бой курантов. Вот такой подарочек сделала мне на Новый год пекарня «Хлебница», — пожаловалась женщина в беседе с NEWS.ru.

В Перми несколько человек слегло с сальмонеллёзом после перекуса в пекарне
В Перми несколько человек слегло с сальмонеллёзом после перекуса в пекарне

Напомним, что после массового отравления людей в Перми возбуждено уголовное дело. Следователи намерены изучить факты оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Случаи заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксированы у клиентов сети «Хлебница».

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Борис Эльфанд
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