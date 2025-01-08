«Думала, умру»: Выжившая после отравления пермячка рассказала о «подарке» из пекарни

Пока вся страна отмечала Новый год, жительница Перми валялась с тяжёлым отравлением. Женщина рассказала, что почувствовала недомогание утром 29 декабря. Она утверждает, что за день до этого приобрела салат в пекарне «Хлебница» и больше ничего не ела из-за загруженности на работе.

Пермячка подчеркнула, что утром проснулась с сильной диареей и не пошла на работу. Состояние начало ухудшаться, появились рвота, диарея, озноб, температура превысила 40 градусов. 30 декабря мучения продолжились, из-за чего пришлось вызывать скорую помощь, настаивает пострадавшая.

«Думала, реально умру. В новогоднюю ночь даже не смогла встать на бой курантов. Вот такой подарочек сделала мне на Новый год пекарня «Хлебница», — пожаловалась женщина в беседе с NEWS.ru.