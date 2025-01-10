СК предъявил обвинение владелице сети пекарен в Перми после массового отравления

В Перми задержаны владелица и исполнительный директор сети пекарен, продукция которых стала причиной массового отравления. Как сообщило следственное управление СКР по региону, им предъявлено обвинение в предоставлении небезопасных услуг, что предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ.

СК задержал владелицу пекарни в Перми, где отравились люди. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января в торговых точках сети «Хлебница» (ИП Ю.В. Гагарина) производилась и продавалась продукция, не соответствующая требованиям безопасности. В результате её употребления десятки клиентов обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления. Предварительные исследования Роспотребнадзора выявили у пострадавших возбудитель сальмонеллеза.